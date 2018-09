Kandidat skrajne desnice za brazilske predsedniške volitve, 63-letni Jair Bolsonaro, je bil na četrtkovem predvolilnem zborovanju hudo ranjen z nožem. Po operaciji so zdravniki sporočili, da je njegovo stanje »resno, a stabilno«. Gre za favorita za zmago v prvem krogu volitev 7. oktobra, saj mu po prepovedi kandidature Luizu Inaciu Luli da Silvi ankete napovedujejo največ glasov, ne pa tudi večine.

»Tako mi je naročil Bog«

Atentat se je zgodil v četrtek popoldne na predvolilnem shodu v mestu Juiz de Fora v zvezni državi Minas Gerais na jugovzhodu Brazilije. Na številnih videoposnetkih, objavljenih v brazilskih medijih in na socialnih omrežjih, je videti, da ga je neki moški zabodel v levi predel trebuha prav v trenutku, ko so ga njegovi privrženci vzdignili na svoja ramena. Veselje na obrazu se je v hipu spremenilo v izraz bolečine, nato se je zgrudil. Policija in njegovi varnostniki so napadalca takoj prijeli in preprečili, da bi ga udeleženci shoda linčali. Bolsonara so nemudoma prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je zaradi notranjih krvavitev njegovo stanje kritično in je potrebna takojšnja operacija. Izgubil je štirideset odstotkov krvi. Po operativnem posegu so javnosti sporočili, da je imel prizadeta jetra, pljuča in črevesje, a da je zunaj smrtne nevarnosti.

Po poročanju policije je napadalec 40-letni domačin, Adelio Bispo de Oliveira, ki po navedbah lokalnih časnikov ni član nobene stranke. Sumijo, da gre za psihično moteno osebo. V policijskem zaslišanju je kot razlog navedel: »Tako mi je naročil Bog.«

Napad so obsodili vsi brazilski politiki in politične stranke, tudi predsednik države Michel Temer in Lula da Silva, ter poudarili, da je bila demokratičnemu procesu storjena škoda. Izjava Gustava Bebbianna, predsednika Socialne liberalne stranke (PSL), ki ji pripada tudi Bolsonaro, pa je bila v slogu njihovega kandidata. Rekel je, da »gre za vojno«.