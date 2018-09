Za ocenjevanje škode je še prehitro, navaja CNN, a z zračnih posnetkov pogorelega poslopja je razvidno, da je uničena večina od 20 milijonov artefaktov.

Protestniki so prepričani, da je za požar kriva vlada, ki je v zadnjih letih občutno zmanjšala sredstva za vzdrževanje muzejev in drugih sorodnih institucij. Med protestniki – nekateri so skušali vstopiti v dima polno poslopje – in policijo je prišlo tudi do spopada, pri katerem je slednja uporabila solzivec. Oblasti so kasneje sporočile, da je dostop do pogorelega poslopja prepovedan zaradi varnostnih razlogov. Tehniki so namreč pri pregledu ugotovili, da možnost, da se stavba zruši, ni izključena, še navaja CNN. Protestnikom, med katerimi je večina študentov, so kasneje dovolili vstop v atrij stavbe, kjer so lahko objekt »simbolično objeli«.

»Za požar je krivo dolgotrajno zanemarjanje muzeja s strani zvezne vlade,« je prepričan Caio, študent antropologije. »Oddelku za antropologijo so se v zadnjih dveh letih sredstva zmanjšala za 70 odstotkov,« je še dodal.

O brezbrižnosti oblasti priča dejstvo, da so gasilci ob prihodu ugotovili, da si z dvema bližnjim hidrantoma ne bodo mogli pomagati zaradi prešibkega pritiska. Vodo za gašenje so morali napeljati iz bližnjega ribnika. Razsežnosti požara je botroval tudi nedelujoč šprinkler sistem (škropitveni sistem za gašenje, op. p.).