V petek ob polnoči po lokalnem času je sedem članov TES s šestimi glasovi za in enim proti razsodilo, da se Lula da Silva ne more potegovati za predsedniški položaj. Ta pravosodni organ se je sestal v petek ponoči na izrecno zahtevo rednega brazilskega vrhovnega sodišča, to je v rekordnem kratkem času le 12 ur po tistem, ko je prejel 180 strani ugovora, ki so ga poslali zagovorniki Lule z argumenti, zakaj bi mu kandidatura morala biti dopuščena. Zagovorniki so se med drugim sklicevali na resolucijo, ki jo je brazilski vladi poslal pred 15 dnevi svet Organizacije združenih narodov za človekove pravice. V njej je zapisan poziv, naj se Luli zagotovi spoštovanje njegovih civilnih in političnih pravic in se mu omogoči sodelovanje v volilnem postopku, dokler ne bodo izčrpane vse pritožbene instance v sodnem procesu proti njemu.

Lula žrtev lastnega zakona

Preiskovalni sodnik Luis Roberto Barroso je omenjeno resolucijo zavrnil rekoč, da ni zavezujoča in da Brazilija do tega trenutka ni podpisnica mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Ob tem je na sodniškem sestanku zahteval, da se Luli prepove sodelovanje v volilnem procesu na osnovi zakona, imenovanega »čista evidenca«. Ta zakon veleva, da nihče, ki je bil na drugi stopnji obsojen za kaznivo dejanje, ne more zasedati javne funkcije. Ironija pa je, da je bil ta zakon sprejet leta 2010 prav na Lulov predlog.

Z razsodbo TES neposredno in globoko posega v volilni postopek in sploh v brazilsko politiko, kar je bil po mnenju vrste analitikov tudi njen namen, se pravi, da iz volilne tekme izloči najbolj priljubljenega kandidata. Vse javnomnenjske raziskave namreč kažejo, da ima Lula da Silva med 38 in 40 odstotkov podpore. Daleč zadaj mu sledi desni ekstremist in nekdanji vojak Jair Bolsonaro z 18 do 20 odstotki.

Luli za kandidaturo preostajajo še nekatere druge možnosti, a nobena ni dobra. Ena možnost je ta, da se na razsodbo TES pritoži. Pravico ima do treh pritožb, eno pri taistem sodišču in dve pri vrhovnem, ti mu v tem času ne morejo preprečiti nadaljevanja volilne kampanje. Ampak s tem tvega, da bi bila končna razsodba sprejeta prav na dan volitev in bi njemu namenjene glasove razglasili za neveljavne. Druga možnost je, da prizna odločitev TES in nemudoma prenese kandidaturo ter politični projekt na svojega kandidata za podpredsedniško mesto, to je na Fernanda Haddada, nekdanjega župana Sao Paula. Ta alternativa naj bi bila na koncu najverjetnejša, a je težava v tem, da Haddada v tem trenutku podpirajo samo 4 odstotki vprašanih. Tretja možnosti je nekje vmes: glede na to, da imajo stranke čas za zamenjavo ali potrditev imen svojih kandidatov do 17. septembra, bi lahko Lula do takrat vztrajal s kandidaturo in pripravljal teren za Haddada, ki bi ga na tisti dan vpisali kot predsedniškega kandidata.