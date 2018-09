Danešnji obračun slovenskih odbojkarjev proti Kanadi je bil sploh prvi v letošnjem koledarskem letu, ki je bil odprt za javnost, saj so bile pred tem tekme proti Egiptu, Nemčiji in Avstraliji odigrane za zaprtimi vrati. Dvoboj, eden od treh, ki jih bodo igralci selektorja Slobodana Kovača odigrali do sobote, je služil kot pomemben test pred začetkom svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji. Gledalcem so se predstavili v pozitivni luči, saj so slavili zmago z izidom 3:1 (25, –21, 22, 20).

Če se je po skupnem fotografiranju obeh ekip pred začetkom morda zdelo, da bo tekma minila v prijateljskem vzdušju, je po uvodnih minutah postalo jasno, kako zelo si obe reprezentanci želita zmage. Prvi niz bi težko bil bolj izenačen, o čemer priča tudi njegova dolžina, saj je trajal več kot 40 minut. Za odtenek bolje so ga vseeno začeli Slovenci, ki so na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo dveh točk. A že do drugega so pobudo prevzeli gosti, ki pa si več kot točke prednosti niso priigrali. V končnici so imeli Kanadčani kar nekaj priložnosti, da dobijo niz, a so Slovenci ostali zbrani. Zaostanek so preobrnili v vodstvo in po drugi zaključni žogi niz dobili s 27:25.

Nič manj izenačeno ni bilo nadaljevanje, pa čeprav je že kazalo, da je Slovenija našla recept, kako streti tekmeca. Pri izidu 8:8 je namreč dosegla štiri zaporedne točke, le nekaj trenutkov kasneje pa povedla s 14:9. A sledil je padec zbranosti, igra Slovencev v obrambi in napadu ni bila več prepričljiva. Dokončen zasuk je Kanadčanom uspel po prekratkem servisu Tineta Urnauta. Tedaj so povedli z 20:19, svoje vodstvo pa tudi uspešno zadržali.

Če je bil slovenski selektor po drugem nizu nezadovoljen, je bil po zaključku tretjega precej bolj nasmejan. Ne le, ker so imeli njegovi igralci vseskozi pobudo, temveč tudi, ker je bilo manj nihanj. Slovenski odbojkarji so bili bolj osredotočeni tudi v končnici, v kateri je izstopal Alen Šket, ki je bil med najbolj zaslužnimi, da je Slovenija dobila niz in povedla z 2:1.

Po slabšem vstopu Slovenije v četrti niz se je že zdelo, da bo odigran tudi peti. Kanada je na polovici vodila za plus štiri, a sledil je silovit odgovor Slovencev, ki so zaostanek 9:13 spremenili v vodstvo s 16:14. Tega niso več izpustili iz rok in na koncu so se veselili zaslužene zmage.

»Prikazali smo dobro igro in pred domačim občinstvom zmagali s 3:1. Nekaj malenkosti bi bilo sicer še treba popraviti, za kar pa niti nimamo več veliko časa. Vseeno mislim, da smo se za prvo tekmo zelo dobro izkazali. Morda smo naredili malce preveč napak pri visokih žogah, oziroma smo bili premalo učinkoviti,« je dejal slovenski reprezentant Tonček Štern. Napadalec o današnji tekmi, ki jo je končal s 15 točkami, ne bo smel premlevati predolgo, saj ga že jutri ob 20. uri čaka dvoboj proti Iranu.