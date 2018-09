Po skoraj dvomesečnih pripravah in tekmah za zaprtimi vrati proti Egiptu, Nemčiji in Avstraliji slovensko moško reprezentanco v ljubljanskih Stožicah od jutri do sobote čaka še zadnji preizkus pred premiernim nastopom na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Tridnevni turnir bo po zagotovilih Odbojkarske zveze Slovenije najmočnejše tekmovanje pred začetkom prvenstva, saj bodo na njem poleg Slovenije sodelovale odbojkarske velesile Kanada, ZDA in Iran, ki je pretekli teden osvojil naziv azijskega prvaka.

»Temperatura pred začetkom SP se dviga, zato nas veseli, da nam je uspelo v Ljubljano pripeljati tako vrhunske reprezentance. Tudi zato moramo turnir kar najbolje izkoristiti,« je na novinarski konferenci dejal predsednik OZS Metod Ropret. Njegovim besedam je pritrdil tudi selektor Slobodan Kovač in pojasnil, da rezultat na turnirju ne bo v prvem planu, temveč bo poudarek na še zadnjem piljenju forme. Kakšna je trenutna pripravljenost Slovenije, je precejšnja neznanka. Prijateljske tekme proti Egiptu, Nemčiji in Avstraliji je odigrala za zaprtimi vrati, njihov glavni namen pa je bil iskanje udarne postave in uigravanje taktičnih domislic. »Našo pripravljenost bi težko ocenil,« je priznal kapetan Tine Urnaut. »Mislim, da bo kar igrišče pokazalo, kako dobri smo v fizičnem, psihičnem, taktičnem in tehničnem smislu. Želja je, da tekme proti Iranu, ZDA in Kanadi kar najbolje izkoristimo in ujamemo tekmovalni ritem.«

Jutri ob 18. uri: Kanada – Slovenija, ob 21.15: ZDA – Iran, jutri ob 17. uri: ZDA – Kanada, ob 20. uri: Slovenija – Iran, sobota ob 18. uri: Slovenija – ZDA, ob 21.15: Iran – Kanada.