Jančarjeva in Kotnikova sta turnir svetovne serije na Madžarskem začeli v skupinskem delu tekmovanja, v katerem sta najprej premagali Madžarki Szabojevo in Hafro, nato pa izgubili z Japonkama Išitsubo in Šibo. V repasažu sta naši predstavnici z 2:1 v nizih odpravili Švicarki Huberjevo in Greberjevo, v četrtfinalu pa sta bili Slovenki z 21:12 in 21:16 uspešnejši od Ukrajink Irine in Inge Makhno, sicer finalistk ljubljanskega turnirja.

V polfinalu sta se Jančarjeva in Kotnikova še enkrat pomerili z japonsko navezo Išitsuba/Šiba in se tekmicama oddolžili za poraz v skupinskem delu turnirja. Z zmago s 17:21, 21:19 in 15:10 sta si dekleti priigrali prvi finale na turnirjih svetovne serije, a se pri tem nista ustavili.

V velikem finalu proti Švedinjama Sari Cavretti in Sofii Wahlen sta v prvem nizu že močno zaostajali (10:16), a je nato Jančarjeva odlično izvajala začetne udarce, Kotnikova pa se je zelo dobro znašla ob mreži. Prvi niz sta slovenski odbojkarici dobili z 21:19, v drugem pa sta ves čas nadzorovali potek in ga z 21:12 mirno zaključili v svojo korist ter se veselili svoje prve zmage na mednarodnih prizoriščih in hkrati dosegli uspeh kariere.

»Zelo sva veseli današnje zmage. Res si nisva mislili, da lahko prideva tako visoko. Po tihem sva seveda na to upali, tako kot vsakič, a ta turnir sva odigrali res imenitno in mislim, da sva si res zaslužili zmago in sva zato res veseli. Pogoji za igro so bili težki, sploh danes v finalu, ko je pihal močan veter, a sva ga izkoristili v svoj prid in zasluženo zmagali,« je bila uspeha vesela Tjaša Jančar.