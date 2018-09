Vohunsko nalivno pero v vsak dom in pisarno

Daleč so časi, ko so bile prisluškovalne naprave in drugi vohunski pripomočki predvsem stvar bondovskih filmov ali ljudi z globokimi žepi, ki so si takšne igračke lahko privoščili. Zdaj je digitalna oprema veliko dostopnejša, včasih celo presenetljivo poceni. Tako smo na Kuponlandii zasledili kupon za 80-odstotni popust na vohunsko nalivno pero z vgrajeno kamero in mikrofonom, ki ceno nalivnega peresa oziroma »vohunskega pripomočka, ki ga boste stoodstotno potrebovali«, zniža z 99,90 evra na 19,90. Oglas spremlja besedilo, ki kupcem poskuša dopovedati, da ga nujno potrebujejo, priporočajo pa nakup ne samo enega, ampak več vohunskih peres, da boste lahko nadzorovali več delov stanovanja ali drugih prostorov hkrati. »Si kdaj zaželite, da bi bili muha na steni nekega prostora? Bi radi vedeli, kaj se v resnici dogaja v vašem stanovanju, avtu, pisarni, kako varuška ravna z vašim otrokom? Kaj dela serviser z vašim avtom?? Potrebujete točno ta izdelek! Genialna vohunska naprava v obliki nalivnega peresa posname video in zvok na micro SD-kartico, kamera je pa tako majhna, da je popolnoma neopazna. Nihče ne bo vedel, da je nalivno pero pravzaprav snemalna naprava!« piše v oglasu. Skratka, vohun je danes lahko že skoraj vsak, ki ima v žepu dva desetaka, vprašanje je le, ali mu bo vohunjenje koristilo ali škodovalo. Pogosto namreč vseeno ni dobro vedeti vsega oziroma česar ne veš, ne boli.