Guinnessova knjiga rekordov predstavlja globalno avtoriteto v postavljanju rekordov. Tako kot napoveduje njen letošnji slogan, so v njej zabeležene številne uresničene "velike sanje". Tudi letos prihaja z novimi neverjetnimi dosežki, spektakularnimi akrobacijami, prodornimi odkritji v znanosti in neprimerljivimi športnimi uspehi, so napovedali pri založbi. Obenem knjiga predstavlja tisoče novih rekordov s področja narave, znanosti, družbenih medijev, tehnologije, glasbe, filma in športa ter v klasičnih kategorijah, kot so človeško telo, velike stvari in najrazličnejše zbirke.

Tudi 23 slovenskih rekordov

Med 3500 v knjigi zbranimi rekordi je tudi 23 slovenskih. Pet od teh jih je predstavljenih na novo, eden je bil od lanske izdaje izboljšan, drugi so bili doseženi in objavljeni že v prejšnjih izdajah. Novi slovenski rekordi v delu so - največ plesnih figur new yorker v 30s v paru, ki sta jih izvedla slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in njegova soplesalka Karen Hauer iz Venezuele, največji klopotec Stanka Habjaniča ter najhitrejši zaključek igre Salt and Sanctuary, ki ga gre pripisati slovenskemu računalničarju Coppieju. Ta je nosilec še dveh rekordov v igranju igre Salt and Sanctuary.

Med slovenskimi rekordi so še najvišje zabijanje s trampolina s saltom naprej, ki ga je dosegel Maks Veselko iz ekipe Dunking Devils, največji adventni venec, ki so ga spletli člani Turističnega društva Presmec, največja bujta repa, ki jo je pripravilo Društvo za šport, turizem razvoj in kulturo iz Velike Polane ter največja četvorka, ki se jo je udeležilo 7244 plesalcev na maturantski paradi v Ljubljani. Osrednja tema letošnje izdaje je gibanje ustvarjalcev oziroma izumiteljev. Ta trend spodbuja ljudi, naj zgradijo ali izdelajo nekaj sijajnega ali predelajo obstoječ predmet v nekaj drugega oziroma mu podaljšajo rok uporabe. Prav ustvarjalcem je posvečena novi razdelek v delu, poimenovan Zgodovinski dosežki. Ta prinaša v slogu posterjev prikazanih osem tehnoloških čudes, izdelanih iz kock Lego. Med njimi sta Kip svobode in raketa Saturn V.