Pokvarjeni pliškoti (Brian Henson, 2018)

Producent in igralec Brian Henson, ki se je tokrat preizkusil kot režiser, je sin slovitega lutkarja Jima Hensona. Tistega lutkarja, ki je otroštvo številnih gledalcev polepšal z znamenitimi Muppetki in njihovimi norčavimi zgodbicami. Koncept filma je navidez zanimiv in cilja na odraslo publiko, saj lutke v tokratni izvedbi seksajo, se pretepajo in drogirajo. A potencialno zanimiva kombinacija igranega in lutkarskega filma je primer spodletelega projekta, ki stavi na najnižjo obliko humorja. Prevajalci so imeli prav. Tokratni pliškoti so res pokvarjeni.