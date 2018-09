Ženske so bile v Maleziji v preteklosti že kaznovane za spolne prestopke, kot je recimo prešuštvo, to pa je prvi primer, da so ženski s palico pretepli zaradi tega, ker sta hoteli imeti spolne odnose.

»To za človekove pravice pomeni nazadovanje,« je povedala aktivistka Thilaga Sulathireh iz malezijske skupine, ki zagovarja človekove pravice, The Justice for Sisters, Thilaga Sulathireh. V skupini so izpostavili, da je dogodek lahko nevaren precedenčni primer.

Organi kazenskega pregona, ki uveljavljajo šeriatsko pravo, so ženski aprila zalotili pri poskusu spolnega občevanja v avtomobilu, piše Guardian.

Ženski sta se avgusta na šeriatskem višjem sodišču izrekli za krivi spolnih odnosov med ženskami, sodišče pa jima je dodelilo denarno kazen v višini okoli 700 evrov in šest udarcev s palico.

Skupine za varovanje človekovih pravic so malezijsko vlado večkrat pozvale, naj ženski oprostijo, predstavnik LGBT programa pri Human Rights Watch Graeme Reid pa je dejal, da je to »udarec za malezijsko LGBT skupnost, ki je upala na boljšo zaščito pod okriljem nove vlade«, še poroča Guardian.