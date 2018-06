Najib je obtožen poneverbe več sto milijonov dolarjev iz državnega investicijskega sklada 1MDB. Policija je v okviru te preiskave v nepremičninah nekdanjega premierja zaplenila 284 luksuznih torbic znamke Hermes in 72 kovčkov, napolnjenih z gotovino in luksuznimi predmeti. Med drugim je zasegla 12.000 kosov nakita, 423 ur, 234 sončnih očal in 567 luksuznih torbic.

Policija je njihovo vrednost ocenjevala več kot mesec dni, in sicer od 21. maja do ponedeljka. Skupna vrednost zaplembe znaša med 900 milijonov in 1,1 milijarde malezijskih ringgitov oziroma med 193 milijonov in 214 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.