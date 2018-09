Znanstveniki so preučevali ostanke maščobnih kislin na lončenih črepinjah, ki so jih našli v dveh hrvaških vaseh na dalmatinski obali. Analize so pokazale, da je bila vas Pokrovnik stalno naseljena v obdobju med približno 6000 in 5000 let pred Kristusom, v kraju Danilo Bitinj pa so ljudje živeli v obdobju med približno 5300 in 4800 let pred našim štetjem. Črepinje, ki so jih preučevali znanstveniki, izvirajo iz različnih časovnih obdobij, kar je med drugim razvidno tudi iz različnih oblik, modelov, tehnik poslikav in tehničnih postopkov.

Ostanke mleka so odkrili že na 7700 let starih črepinjah, ostanke sira pa celo na 7200 let starih posodah, so znanstveniki zapisali v strokovni reviji Plos one. Na osnovi analize maščobnih kislin sklepajo, da se je mleko od določenega obdobja naprej predelovalo v trdne izdelke, kot je sir.

Človek je torej začel proizvajati sir že 2000 let prej, ko se je domnevalo doslej - ne torej v bronasti dobi, pač pa že v neolitiku.

Gre za prelomne tehnološke postopke za človeštvo, saj je sir, ki je obstojen dlje časa kot tekoče mleko, zgodnjim kmetom omogočal, da so se lahko naseljevali na hladnejših centralnih in severnejših območjih.