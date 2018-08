Bohinj je že dolga leta priznan po planšarstvu in svojem siru, ki je močno vpet v bogato kulinarično ponudbo. Za še večjo prepoznavnost bohinjskih dobrot Turistično društvo Bohinj pripravlja Praznik sira in vina, na katerem je bilo doslej mogoče sir okušati že v številnih različicah, v juhah, sladoledih, polžih, sladkih pralinejih.

»Sir je v Bohinju ena najdaljših, največjih in najboljših tradicij in če temu dodaš še slovensko ljubezen do vina, do trte in pitja vina, dobimo odlično prireditev, ki se ji reče Praznik sira in vina v Bohinju,« pravi vodja prireditve Jure Sodja.

Obiskovalce danes od 15. do 23. ure v Dvorani Danica v Bohinjski Bistrici čaka pester program z degustacijami sira, mlečnih izdelkov in vina. Okušali bodo lahko specialitete, pripravljene s sirom, otroci bodo lahko uživali v ustvarjalnih delavnicah, za kulturni del programa pa bodo poskrbeli številni pevci, plesalci in folklorne skupine Bohinja. Ker so na dosedanjih prireditvah ugotovili, da si obiskovalci želijo tudi večernega dela, letos dodajajo še večerno zabavo.

Na tokratnem prazniku se bo predstavilo okoli deset vinarjev in več kot deset sirarjev. Posebna zanimivost bo izdelovanje sira na sami prireditvi. Najbolj prodajana sira sta planšarski in ementalec, edini avtohtoni bohinjski sir pa je mohant.

Nad njihovimi okusi so vsako leto navdušeni številni turisti iz vsega sveta, poudarjajo organizatorji, ki jih veseli, da se za prihodnost bohinjskega sirarstva ni treba bati, saj so na nekaterih planinah že mladi sirarji, ki bodo znanje in izkušnje predhodnikov ohranjali.