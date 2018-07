Po navedbah novičarskega spletnega portala ynet se je na Trgu Jicaka Rabina v središču Tel Aviva zbralo okoli 80.000 ljudi, kar je bil po poročanju izraelskih medijev najbolj množičen tovrstni protest v zgodovini Izraela.

Udeleženci protesta v Tel Avivu so nosili zastave v mavričnih barvah ter transparente in blokirali glavne prometnice v mestu. »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe,« je pisalo na enem od transparentov. Demonstracije so minile mirno. Policija je pridržala le mlajšo žensko, ki je napadla policista.

O protestih proti diskriminaciji LGBT skupnosti so v nedeljo poročali tudi iz Jeruzalema, Haife in Beršebe. Številni člani skupnosti LGBT po vsej državi pa so v nedeljo, prvi dan izraelskega delovnega tedna, stavkali.

Izraelska skupnost LGBT je ogorčena zaradi spremembe izraelskega zakona o nadomestnih materah. Po njem lahko po novem s pomočjo nadomestnih mater poleg heteroseksualnih parov otroke dobijo samske ženske, ne pa tudi samski moški. Homoseksualci se zato čutijo prikrajšani za možnost, da bi v domovini postali starši.