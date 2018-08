Kako resnična mora biti fikcija? To bi se lahko vprašali ob zapletu pred snemanjem nadaljevanke Batwoman. Oboževalci stripa so namreč ogorčeno napadli igralko Ruby Rose, ki bo igrala superjunakinjo, češ da ni dovolj judovske krvi in ni dovolj lezbijka, tako kot je v stripu opisana junakinja. Avstralka Ruby Rose je bila zaradi zapisov tako jezna, da je izbrisala svoj račun na twitterju in instagramu. Kot pravi, je že od svojega dvanajstega leta javno razkrita lezbijka, res pa je, da se v zadnjem času raje identificira z oznako »gender fluid«, se pravi kot oseba, ki se ne strinja z identitetami izključno v okviru binarnega spolnega sistema, torej moški-ženska. V svojem zadnjem tvitu je zapisala, da je to, da ni dovolj lezbijka, najbolj neumna stvar, ki jo je kdaj slišala, saj se je zadnjih pet let morala ukvarjati s prav nasprotnimi oznakami, češ da je preveč lezbijka, da bi igrala določene vloge. »Želim si le, da bi se med seboj bolj podpirali,« je dodala. Na instagramu je k temu še pripisala: »Ko ženske in manjšine združimo moči, smo neustavljive. Ko pa se med seboj prepiramo, je to veliko bolj boleče. Želim si, da bi se ženske in LGBT-skupnost medsebojno podpirale.« In da bo vedno dosegljiva na svojem »bat telefonu«.

Igralka, ki slovi po svojih 109 tetovažah, večinoma na rokah in hrbtu, še zdaleč ni prva, ki so jo napadli, češ da nima pravih lastnosti, da bi igrala superjunakinjo ali superjunaka. Lani je bila tarča kritik Scarlett Johansson, ko je igrala v filmu Duh v školjki, posnetem po japonski mangi, češ da bi morala biti junakinja Azijka. Pred mesecem dni pa se ju umaknila s snemanja filma Rub and Tug, kjer naj bi igrala transseksualnega moškega, ker je naletela na veliko kritik LGBT-skupnosti. Prav tako je kritike letos povzročila izbira Jacka Whitehalla za prvega gejevskega junaka v kakšnem filmu studia Disney, in sicer v filmu Jungle Cruise. Igralec je namreč heteroseksualec. Še večkrat so na udaru igralci, ki igrajo vloge likov drugih narodnosti ali ras, kot so oni. Tako je Ben Affleck v Ligi pravičnih igral Mehičana in bil zaradi tega kritiziran. Emma Stone, dobitnica oskarja za vlogo v Deželi La La, se je morala soočiti z očitki, da je njen lik švedsko-kitajsko-havajskega rodu, ona pa je belka. Režiser filma Cameron Crowe se je celo opravičil vsem, ki se jim je zdela izbira igralke za to vlogo napačna.