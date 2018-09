Objava anonimnega prispevka te vrste je precej nenavadna zadeva in ameriški medijski komentatorji ugibajo, da se je New York Times tega lotil zaradi pozornosti, ki jo pobira konkurenčni Washington Post z objavami udarnih odlomkov iz najnovejše knjige o Trumpovi vladi avtorja Boba Woodwarda.

Avtor anonimnega prispevka v New York Timesu z naslovom »Jaz sem del odporniškega gibanja znotraj Trumpove administracije« trdi, da je del skupine, ki prizadevno dela proti najslabšim impulzom predsednika ZDA in najbolj zaletavim delom njegove agende za ohranitev demokratične ureditve.

Trump se je na prispevek odzval s tviti, v katerih je prispevek in objavo označil za strahopetno sramoto in izdajo, njegova tiskovna predstavnica Sarah Sanders pa je pisca pozvala, naj odstopi s položaja.

Trump od New York Timesa tudi zahteva, naj objavi ime avtorja in ga s tem preda v roke vladi. Neimenovani avtor trdi, da je del odporniškega gibanja v vladi in zatrjuje, da se je veliko članov Trumpove vlade odločilo, da bo ohranilo demokratične ustanove, dokler Trumpu ne poteče mandat.

Na položajih ostajajo zaradi preprečitve katastrofe Pisanje potrjuje ugibanja, ki se vrstijo že od začetka Trumpove vladavine, da številni člani vlade ostajajo na visokih položajih samo zato, da preprečijo katastrofo. "Morda je to v teh kaotičnih časih slaba tolažba, vendar Američani morajo vedeti, da so v sobi odrasli ljudje, ki se zavedajo, kaj se dogaja in skušajo narediti, kar je prav, četudi Trump tega noče", piše v New York Timesu. Sandersova je pisca označila za strahopetca, ki bi moral odstopiti s položaja, New York Times pa pozvala, naj se opraviči za objavo »patetičnega, lahkomiselnega in sebičnega mnenjskega članka«. Trumpova reakcija na članek potrjuje zaskrbljenost zaradi njegovih impulzov, ki jo izraža pisec, kakor tudi lov na »izdajalca«, ki se je sprožil v že tako ali tako povsem kaotični Beli hiši. Začela so se ugibanja, kdo bi lahko to napisal in osumljencev je veliko. Lahko bi bil moški ali ženska, lahko bi bila na primer veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley, lahko bi bil celo podpredsednik ZDA Mike Pence. Avtor prispevka omenja razprave znotraj Bele hiše o uporabi 25. amandmaja k ameriški ustavi, po katerem lahko njegov lastni kabinet predsednika odstrani zaradi nesposobnosti opravljanja položaja.