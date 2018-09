Aprila letos je nekdanji ameriški demokratski predsednik Barack Obama dobil nepričakovan telefonski klic: senator John McCain ga je prosil, ali bi imel žalni govor na njegovem pogrebu. Republikanski senator iz Arizone je vedel, da se bliža slovo, potem ko so mu lani odkrili agresivni možganski tumor, in Obama je po poročanju CNN takoj ugodil želji, a ostal nekoliko začuden, saj si po dvoboju z McCainom za Belo hišo leta 2008 nikoli nista bila posebej blizu. Približno v istem času je prošnjo senatorja za žalni govor dobil tudi nekdanji predsednik George Bush mlajši, ki je McCaina premagal v tekmi za predsedniško nominacijo republikanske stranke na volitvah leta 2000.

Prošnji Obami in Bushu, dvema tekmecema iz dveh različnih strank, ki sta ga v neprijaznih, na trenutke pa zelo umazanih dvobojih za Belo hišo premagala, so mnogi v ZDA razumeli kot zadnje dejanje McCaina, da pozove k premoščanju razlik in dialogu ter proti politični razdiralnosti aktualnega predsednika, ki so ga pomenljivo prosili, naj se žalnih slovesnosti ne udeleži. S tem je 81-letni McCain, ki je v ameriški politiki pustil globok pečat, v grobem kar sam zasnoval osrednjo žalno slovesnost, ki se je odvila v soboto v nacionalni katedrali v Washingtonu, potem ko je teden dni prej izgubil bitko z boleznijo.

Pomenljive besede predsednikov

A če je bil Donald Trump v katedrali odsoten fizično, so ga imeli govorci vsaj v mislih, ko so proti njemu letele številne puščice. Obama je dejal: »Za tako veliko naše politike, javnega življenja in javnih razprav se zdi, da so majhne, zlobne, drobnjakarske izmenjave bombastičnosti in žaljivk, lažni spori z narejenim ogorčenjem. To je politika, ki se pretvarja, da je pogumna in odločna, v resnici pa je rojena iz strahu. John nas je vse pozval, naj bomo večji od tega.«

Bush, ki je bil za časa predsedovanja deležen McCainovih kritik zaradi mučenja terorističnih osumljencev, ki ga je odobrila njegova vlada, je dejal: »Mnogokrat v svoji dolgi karieri se je John postavil po robu politikam in praksam, ki po njegovem niso bile vredne njegove države. Tistim na oblasti je v obraz povedal: boljši smo od tega, Amerika je boljša od tega.« Na čelu prikritih, a jasnih kritik Donalda Trumpa pa je bila hči Meghan McCain, ki naj bi jo oče pred smrtjo spodbudil, da v žalnem nagovoru pokaže, kako čvrsta je. »Zbrali smo se, da žalujemo za odhodom resnične ameriške veličine, drugačne od poceni retorike mož, ki se ne bodo nikoli niti približali njegovemu prostovoljnemu žrtvovanju… Amerika Johna McCaina je plemenita, gostoljubna in pogumna, je iznajdljiva in samozavestna in varna, izpolnjuje svoje odgovornosti in govori tiho, ker je močna. Je Amerika, ki se ne baha, ker ji tega ni treba. Amerike Johna McCaina ni treba spet delati veličastne, ker je takšna vedno bila,« je dejala Meghan McCain.

Ni znano, ali je Trump, ki je konec tedna med drugim igral golf v svojem klubu v Virginiji 40 kilometrov iz prestolnice, spremljal pogreb in slišal besede, ki so mu bile očitno namenjene. Ponoči je tvitnil svoj slogan: Naredimo Ameriko spet veličastno!