Na naslovnici Demokracije s 30. avgusta je poleg omenjenega zapisa tudi obdelana fotografija belopolte ženske, ki naj bi jo napadale temnopolte roke migrantov. Medijski inšpektorat je po pregledu naslovnice in spletne strani omenjenega tednika ugotovil, da obstoji sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po kazenskem zakoniku, je Društvo novinarjev Slovenije navedlo na spletni strani.

Določba osmega člena zakona o medijih pravi, da je prepovedano z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.

A ker je ta določba napotilne narave in jo je zakonodajalec umestil v zakon o medijih kot napotilo pri izvajanju medijske dejavnosti in zanjo v zakonu ni predpisal nobenega inšpekcijskega ukrepa oz. sankcije, zoper izdajatelja medija ukrepanje ni možno, so po navedbah društva zapisali pri inšpektoratu.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter sovražni govor so namreč opredeljeni kot kazniva dejanja po kazenskem zakoniku, zato je inšpektorat odstopil prijavo v pristojno obravnavo policiji in predlagal, da ta ukrepa skladno z zakonskimi pooblastili, so dodali.

Odgovorni urednik Demokracije pravi, da gre za stvar svobodne uredniške presoje

Na Generalni policijski upravi so za STA pojasnili, da so s primerom seznanjeni, saj so prejeli več prijav zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Več pojasnil pa v tej fazi postopka ne morejo dati.

K ukrepanju zaradi naslovnice Demokracije je medijski inšpektorat pozvalo Društvo novinarjev Slovenije. Po njihovem mnenju je neukrepanje pristojnih organov - od policije in tožilstva do medijskega inšpektorata in ministrstev - privedlo do tega novega izbruha hujskaštva in zlorabe medijev.

Glavni in odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak je v odzivu na kritike za STA zapisal, da je naslovnica stvar proste in svobodne uredniške presoje. »In kot meni ustava v 29. členu zagotavlja svobodo govora in izražanja ter podajanja mnenja prek medijev, tako lahko tudi medijski mainstream poda svoje mnenje o naslovnici in jo kritizira. Toda jaz in Demokracija drugim priznavamo pravico do svobode izražanja, drugi pa očitno meni in Demokraciji ne,« navedel Biščak.

S stališčem medijskega inšpektorata je seznanjen preko medijev, čeprav mu ni jasno, kako je medijski inšpektorat ugotovil sum kaznivega dejanja. Če bodo organi pregona dobili tako prijavo, bodo pač opravili svoje delo, je dodal. Policija sicer še ni stopila v stik z njim, je pojasnil in se vprašal, »ali je neka naslovnica v Demokraciji čez noč postala glavna težava meni ljube Slovenije«.