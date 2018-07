Besedna zveza lažne novice (fake news) je postala zelo »popularna«. V veliki meri zaradi prvega oboževalca lažnih novic – aktualnega stanovalca Bele hiše, kjer so pod njegovim poveljstvom izumili celo »alternativna dejstva«. S tem izrazom je predsednikova svetovalka Kellyanne Conway branila lažno novico nekdanjega predstavnika za tisk Seana Spicerja, da je bila na prisegi predsednika Donalda Trumpa rekordno velika množica ljudi. Conweyeva, ki je še vedno v (Trumpovem) sedlu, je branila orwellovska alternativna dejstva, da so »dodatna dejstva in alternativna informacija«, čeprav je bila trditev, da se je Trumpove prisege udeležila rekordna množica, ena od doslej največjih lažnih novic. Trump vse zanj slabe novice o svojem sedanjem in nekdanjem početju, ki ga vse bolj preganja, teatralno razglaša za lažne. Če skupaj poguglate pojma Trump in »fake news« (lažne novice), se pojavi 48 milijonov rezultatov, kar veliko pove o njegovem grmenju o lažnih novicah in lažnih medijih.

Resnične lažne novice Britanske poslance, člane odbora za digitalne zadeve, kulturo, medije in šport, skrbi, ker lažne novice na internetu že izpodrivajo resnične novice in zato ogrožajo demokracijo, sploh v volilnem času. Odbor je preučil obseg lažnih novic in ocenil, da jih Britanci in drugi vse težje ločujejo od resničnih. Zmaga brexitskega tabora je bila doslej največja zmaga političnih in drugih lažnivih kljukcev v zgodovini. Britanski poslanci ugotavljajo, da uporabniki interneta, posebno družbenih omrežij, kot je facebook, vse manj verjamejo resničnim in vse bolj lažnim novicam, saj že delijo več lažnih kot resničnih novic. Ocenjujejo tudi, da avtorji lažne novice vse bolj premeteno prodajajo in jih zato uporabniki vse težje ločujejo od resničnih novic. Vse večji problem ne samo v Britaniji, ampak po svetu, so lažni uporabniki in lažne strani, ki širijo lažne novice, posebno v volilnem času. Velik del tega po mnenju britanskih poslancev usklajujejo v Rusiji. V poročilu pravijo, da zlonamerni lažni uporabniki in strani poskušajo vplivati na milijarde ljudi z zlorabo družbenih omrežij, predvsem facebooka in twitterja, pa tudi, da imajo lažne novice veliko podob, od satire, parodije do fotomontaže in propagande.

Vsak politični oglas bi moral imeti digitalni odtis Poseben problem je »Trumpovo trapasto razglašanje vseh neprijetnih resnic za lažne novice«, ker ga posnema vse več vplivnih ljudi. Lažna novica je zaradi »trumpizacije« postala degradirana besedna zveza, pravi predsednik obora Damian Collins. »Ne gre samo za lažne novice, ampak za usklajene kampanje dezinformacij, s katerimi avtorji zavestno in namerno širijo dvom in zmedo o resničnih informacijah ali propagirajo novice, ki so povsem zlagane.« Poslanski odbor predlaga spremembe v britanskem volilnem zakonu, da bi ta zrcalil spremembe v modernem svetu, sploh politično oglaševanje na internetu. Zahteva tudi zaščito osebnih podatkov uporabnikov spletnih omrežij. Na podlagi priporočil odbora britanska vlada načrtuje obvezni »digitalni odtis« za vsak volilni oglas. To naj bi pomenilo, da morajo vsa politična sporočila na internetu jasno sporočati tudi to, kdo je njihov avtor. Odbor pa obenem zahteva tudi povsem nov zakon, ki bi odpravil »divji zahod v svetu družbenih omrežij na internetu«.

Najprej srečanje, nato polemika med Trumpom in založnikom New York Timesa Ameriški predsednik Donald Trump in založnik New York Timesa Arthur Gregg Sulzberger sta se zapletla v javno polemiko, potem ko sta pred desetimi dnevi za zaprtimi vrati v Beli hiši polemizirala o medijih in lažnih novicah. Trump je po srečanju na twitterju zapisal, da sta govorila o »veliki količini novic, ki jih objavljajo mediji, in kako so lažne novice rodile frazo ’sovražnik ljudstva’«. Toda Sulzberger očitno meni, da je tudi ta Trumpov tvit sam lažna novica. V odgovor nanj je namreč zapisal, da sta s Trumpom, ki je bil pobudnik srečanja, resda veliko govorila o lažnih novicah, da pa je bila glavna tema predsednikova protimedijska retorika. »Povedal sem mu, da je fraza ’lažne novice’ neresnična in škodljiva, da pa me še mnogo bolj skrbi njegovo označevanje novinarjev za sovražnike ljudstva. Opozoril sem, da njegov ognjeviti besednjak prispeva k porastu groženj novinarjem in da vodi v nasilje,« je zapisal Sulzberger. Trump, ki ima poročanje New York Timesa ves čas na piki, mu je odgovoril nazaj. Trdi, da mediji s poročanjem o zaupnih razpravah oblasti postavljajo »mnoge, ne le novinarje, v nevarnost«. Dodal je, da je 90 odstotkov medijskih poročil o njegovi vladi negativnih kljub »velikanskim pozitivnim rezultatom, ki jih dosegamo«. ba