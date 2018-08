Zadnja tekma v olimpijskem parku v bavarski prestolnici bi se za slovenske plezalce težko razpletla uspešneje. Zaključila se je s štirimi uvrstitvami v finale, od tega tremi na zmagovalni oder, za nameček še z osvojenim drugim mestom Slovenije v pokalu narodov. V slovenskem taboru je bilo veselo že po moškem polfinalu, saj je Jernej Kruder z uvrstitvijo v finale zbral dovolj točk, da je v skupnem seštevku ubranil vodstvo pred najbližjim izzivalcem, Japoncem Tomoo Nasakijem. »V začetku sezone niti približno nisem upal pomisliti na skupno zmago. V vsej karieri je bila to moja želja, a nisem upal verjeti, da je tako velik dosežek dosegljiv zame. Letos se je vse obrnilo. Po prvi tekmi v Meiringenu sem ujel tok in sezona je stekla kot še nikoli. Sprostil sem se in vsaka tekma mi je bila v užitek in veselje, brez psihičnih pritiskov,« je dejal Jernej Kruder.

Sedemindvajsetletni Celjan, ki rad pleza tudi v naravi ter pleni poglede s plezanjem po obokih mostov nad Ljubljanico ali naravnem oboku nad morjem na Majorki, je postal prvi Slovenec v zgodovini s skupno zmago svetovnega pokala v balvanih. Kljub temu je v finalu vseeno moral premoč priznati svojemu štiri leta mlajšemu rojaku Gregorju Vezoniku. Za plezalca s Koroške je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu. »Ne morem dojeti, kaj se dogaja. Pred tekmo sem se počutil odlično, čutil sem, da lahko zmagam, zdaj so se mi uresničile sanje. Veliko sem delal za to. Že kot otrok sem sanjal o zmagi, zdaj so se mi sanje uresničile,« je bil ganjen Gregor Vezonik, ki ni mogel skrivati solz niti na vrhu zadnjega finalnega balvana niti na zmagovalnem odru.

Nič slabše se ni odrezal ženski del slovenske ekipe. Katja Kadić je bila peta, še boljša pa zmagovalka Janja Garnbret. Čeprav je zaradi mature izpustila več kot polovico balvanske sezone, je na elitni tekmi kot edina že v prvem poskusu dosegla vse štiri vrhove in se veselila novega balvanskega zlata. »To je bila verjetno moja najboljša balvanska predstava do zdaj. Mislim, da se je zgodilo prvič, da sem vse finalne balvane preplezala v prvem poskusu. Verjetno tudi zato, ker sem zares pogrešala balvanske tekme, zelo sem bila vesela finala. Plezala sem povsem brez pritiska in uživala,« je dejala Janja Garnbret, ki kar ni mogla verjeti, da se je kljub nastopu na le treh tekmah na koncu veselila četrtega mesta v skupnem seštevku: »Seveda si želim v prihodnje tudi zmagati v skupnem seštevku balvanov.«