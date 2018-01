Ali se bojite kupiti oblačila prek spleta, recimo za poroko ali kakšen drug pomemben dogodek? Morda niste prepričani, da boste na ta način kupili obleko, ki vam bo pristajala, saj se ne morete videti v njej? To v kratkem morda ne bo več problem, saj je Amazon patentiral posebno zrcalo, ki vam bo omogočalo, da boste poizkušali obleke virtualno.

Patent opisuje to zrcalo kot površino, ki bo delno odražala uporabnike, delno oddajala določeno vsebino in s pomočjo kombinacije zaslonov, kamer in projektorjev ustvarjala združene slike. Naprava bo nato skenirala okolje, da bi ustvarila virtualni model, zatem pa bo identificirala obraz in oči uporabnika, da bo določila, katere predmete je treba gledati kot odsev z ogledala. Ko bo ta proces končan, se bodo virtualna oblačila in prizori prenašali skozi ogledalo in ustvarili podobo mešane realnosti.