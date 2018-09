V povezavi s primerom še naprej poteka intenziven predkazenski postopek, ki ga usmerja mariborsko okrožno državno tožilstvo in v katerem kriminalisti Policijske uprave Maribor in Generalne policijske uprave (GPU) izvajajo vse potrebne aktivnosti za preiskavo sumov različnih kaznivih dejanj.

Kot so navedli na GPU, je preiskava usmerjena zoper več oseb, za zagotavljanje dokazov v predkazenskem postopku pa policija uporablja pooblastila za preiskovanje kaznivih dejanj v skladu s pogoji oziroma določbami zakona o kazenskem postopku.

Na družbenih omrežjih so namreč konec preteklega tedna zakrožile fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zamaskirancev, katerih vodja je predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Šiško. Po njegovih besedah gre za »prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske« z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani.

Šiško zanika, da bi šlo za paravojaško enoto, vendar pa strokovnjaki za varnost trdijo nasprotno. Po njihovem mnenju gre za dokaz, da Slovenija ni več imuna proti različnim oblikam radikalizacije ter da vse to zahteva resen odziv državnih organov.

Šiškova paravojska odmevala tudi v tujih medijih

Razkritje, da se v Sloveniji pod vodstvom Andreja Šiška uri paravojaška oborožena skupina, je poskrbelo za naslove v nekaterih tujih medijih. Britanski BBC, spletni portal EU Observer in avstrijska tiskovna agencija APA so poročali, da je razkritje protimigrantske milice sprožilo alarm in ostre odzive.

Bruseljski spletni portal EUObserver v prispevku z naslovom V srednji Evropi vznikajo protimigrantske milice piše, da so oblasti na Češkem in v Sloveniji sprožile alarm zaradi pojava oboroženih protimigrantskih milic. Spletni portal povzema odzive predsednika Boruta Pahorja in premiera v odhodu Mira Cerarja, da je formiranje oboroženih skupin popolnoma nesprejemljivo in po nepotrebnem zbuja stran in širi sovraštvo.

Novinar EU Observer Andrew Rettman opozarja tudi na protimigrantsko retoriko politikov na Slovaškem in v Sloveniji, kjer je »skrajno desna SDS na junijskih volitvah postala najmočnejša stranka, vendar pa ji ni uspelo dobiti koalicijskih partnerjev za sestavo vlade«.

V prispevku z naslovom Zamaskirana milica slovenskega politika sprožila alarm je o urjenju »Štajerske varde« poročal tudi britanski BBC. Dopisnik Guy Delauney povzema odzive najvišjih predstavnikov Slovenije. V prispevku tudi navaja, da je Šiško obrobni politik. Njegova stranka je na junijskih parlamentarnih volitvah prejela 0,6 odstotka glasov volivcev. Sebe sicer označuje za domoljuba.

O razkritju paravojaške Štajerske varde je poročala tudi avstrijska tiskovna agencija APA. Vodja zunajparlamentarne stranke je na lanskih predsedniških volitvah dobil 2,2 odstotka glasov. Na območju Štajerske, ki je tudi trdnjava stranke SDS nekdanjega premierja Janeza Janše, je Šiško prejel okoli šest odstotkov glasov, je izpostavila APA.