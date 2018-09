Andrej Šiško je sicer predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija, na lanskih predsedniških volitvah pa se je potegoval za položaj predsednika republike.

Danes pa je za STA zatrdil, da so junija lani »ustanovili Deželo Štajersko«. Po njegovih besedah jo sami dojemajo kot nekakšen »vzporeden pravni sistem, štajersko pravdo, ki nima neposredne povezave z Republiko Slovenijo, ni pa v nasprotju z njenim pravnim redom«. Kot je dodal, slovenska ustava namreč omogoča ustanovitev pokrajin in pravico do samoorganiziranja.

Ker ocenjujejo, da »mora imeti vsaka dežela svoje obrambno-varnostne sile, ki so sposobne zagotoviti javni red in mir ter nadzor na mejah«, pa so ustanovili Štajersko vardo oziroma stražo, je pojasnil Šiško. Potrdil je, da je na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, tudi sam. Posnetki so nastali v soboto ob »postroju 1. Maistrovega bataljona Štajerske varde«.