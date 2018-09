Kot so izjavo Györkös Žnidarjeve sporočili iz notranjega ministrstva, je Slovenija sodobna in urejena država, v kateri so jasne pristojnosti in naloge vseh delov nacionalnega varnostnega sistema. Poslanstvo slovenske policije je zagotavljati varnost vsem prebivalcem in to poslanstvo policisti vsak dan vestno in z vso odgovornostjo opravljajo.

Slovenija je varna država, z ustavnopravnim redom, ki smo ga dolžni spoštovati vsi njeni prebivalci, je poudarila ministrica v odhodu.

Kriminalistična preiskava v zvezi s sobotnim dogodkom že poteka, policija opravlja vse svoje zakonske naloge. »Verjamem pa, da so tudi vsi prebivalci v teh prizorih prepoznali neprimerno predstavo izrazito spornih idej, za katere v naši državi ni in ne bo prostora,« je še dodala.

Na družbenih omrežjih so namreč konec preteklega tedna zakrožile fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zamaskirancev, katerih vodja je predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andrej Šiško. Po njegovih besedah gre za »prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske« z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani.

Čeprav zanika, da gre za paravojaško enoto, pa strokovnjaki za varnost trdijo nasprotno. Policija zadevo preiskuje v smeri suma več kaznivih dejanj. Vrh države in del politike sta se kritično odzvala na formiranje skupine.

Predsednik republike Borut Pahor meni, da je popolnoma nesprejemljivo oblikovanje oborožene skupine, ki naj bi po besedah vodje skupine »zagotavljala red in mir ter nadzirala mejo države«. Po mnenju predsednika odhajajoče vlade Mira Cerarja gre za absolutno nedopustno početje, ki po nepotrebnem vzbuja strah in širi sovraštvo.