Klub iz Šaleške doline, ki letos praznuje 60-letnico delovanja (začel je kot RK Šoštanj), je prav pred začetkom letošnje sezone doživel največje kadrovske rošade v svoji zgodovini. Med »poletno popolno razprodajo moštva« je Velenje zapustilo kar 11 igralcev: Niko Medved, Klemen Ferlin, Rok Ovniček, Alem Toskić, Jan Grebenc, Nejc Cehte, Gregor Potočnik, Žarko Pejović, Blaž Kleč, Rok Zaponšek in Rok Golčar. Vendar je tudi rubrika »prihodi« kar bogato polna, v njej se je znašlo deset novincev, čeprav razen redkih izjem manj zvenečih od tistih, ki so odšli: David Miklavčič, Nikola Špelić, Emir Taletović, Miha Kavčič, Aleks Kavčič, Andraž Kete, Vid Levc, Vlado Matanović, Filip Banfro in Luka Logar.

Velikih sprememb ni doživel le igralski kader, ampak tudi strokovni in funkcionarski del kluba. Novi trener je postal 42-letni Zoran Jovičić, ki je v minuli sezoni vodil Slovana iz Ljubljane, njegova nova pomočnika sta Vanja Kralj in Gregor Čudič, direktorski položaj je prevzel Rok Bizjak, vlogo športnega direktorja Janez Gams… A potem ko Gorenje v zadnjih petih letih ni osvojilo niti ene lovorike v Sloveniji, je glede na številne igralske spremembe in krepko zmanjšanje proračuna težko verjeti, da bi lahko letos prekinilo popolno dominacijo Celjanov ter njihovega trenerja in rojenega Velenjčana Branka Tamšeta.

Tega se zaveda tudi novi trener Zoran Jovičić, ki je konec maja podpisal dveletno pogodbo s klubom. »Zavedam se, da nas z zelo spremenjeno in pomlajeno ekipo čaka trdo delo. Iz ekipe bom skušal izvleči največ, česar bo sposobna, in z dopadljivo igro klubu vrniti sijaj, ki ga je nekoč že imel. Glede na letošnji proračun nam je uspelo sestaviti solidno ekipo. Cilji? Nismo pod nobenim pritiskom, a nikakor se ne bomo zadovoljili s povprečjem, vsako tekmo in vsako tekmovanje pa bomo skušali končati kot zmagovalci. Glavni cilj je dati vedno vse od sebe, igrati na polno v obrambi in napadu, pustiti srce in dušo na igrišču. Potem pa bomo seveda videli, kaj nam bo to prineslo. A tisti klubi, ki se že pred sezono vidijo pred nami, bodo morali svoje napovedi potrditi tudi na igrišču.«

V dosedanjem pripravljalnem obdobju je Gorenje odigralo tri tekme. Najprej je v Podčetrtku tesno izgubilo proti Constanti s 24:25, nato doma premagalo Linz s 37:24. Sredina tekma proti ekipi SKA Minsk v Podčetrtku se je končala že v 33. minuti pri vodstvu Belorusov z 21:19: takrat je po nenamernem udarcu na tleh obležal Gorenjev igralec Darko Stojnić, ki ga je takoj oskrbela zdravniška služba, vodstvi ekip pa sta se dogovorili za predčasni konec. Velenjčani bodo ta mesec nastopili še na treh turnirjih: od danes do nedelje v Ilsenburgu v Nemčiji, 17. in 18. avgusta v Csurgu na Madžarskem in od 23. do 26. v Kanjiži v Srbiji. Prvo uradno preizkušnjo bo imela Jovičićeva četa že 2. septembra, ko bo v prvem krogu evropskega pokala EHF gostovala pri Alingsasu na Švedskem.