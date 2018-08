Pivovarji so priprave na novo sezono, ki jo bodo uradno začeli v sredo, 5. septembra, ob 20. uri s tekmo slovenskega superpokala proti Krki iz Novega mesta, odprli že 25. julija. Začetek priprav je minil v znamenju manjšega kadrovskega osipa in nenavadne lokacije za treninge. Na uvodu se je zbralo 13 igralcev članske ekipe, med njimi tudi trije novinci: Klemen Ferlin, Draško Nenadić in Rok Ovniček. Manjkali so igralci, ki so takrat nastopali na mladinskem EP v Celju (Domen Makuc, Kristjan Horžen, Gregor Ocvirk), kjer je Slovenija osvojila zlato kolajno, prav zaradi tekmovanja v Zlatorogu in Golovcu pa je bila celjska članska ekipa od začetka priprav nekaj časa v vlogi brezdomcev. Klub je imel pri iskanju primerne dvorane za uvodne treninge precej težav, a je rešitev našel v dvorani osnovne šole na Ljubečni pri Celju.

Proti Constanti samo en polčas

Igralci, ki so med počitnicami trenirali po individualnih programih, so opravili zdravniške preglede pri dr. Sašu Djuriču, na uvodnem treningu pa še pregledni test pripravljenosti, ki je pokazal dobre rezultate. Uvodni del priprav je bil namenjen pridobivanju telesne pripravljenosti, vodil ga je kondicijski trener Tomaž Ocvirk, nato pa je glavno besedo prevzel trener Branko Tamše s svojimi sodelavci: »Imamo srečo in sočasno smolo, da imamo veliko igralcev v mladinskih in kadetskih reprezentancah, zato je bilo v prvih desetih dneh priprav nemogoče trenirati v popolni zasedbi. Vrzel smo začasno pokrpali s fanti iz naših mlajših selekcij, ki so nam pomagali na treningih in sočasno pridobivali prepotrebne izkušnje. Igralci so že na začetek priprav prišli dobro pripravljeni in so se držali programa, ki so ga imeli med odmorom. Cilji v letošnji sezoni so seveda spet visoki, tako doma kot v Evropi. Doma želimo osvojiti vse tri lovorike, prvenstvo, pokal in superpokal, v ligi prvakov pa se po štirih letih spet prebiti v osmino finala. Verjamem, da bomo svoje cilje letos tudi uresničili.«

Pivovarji so se po nekaj dneh treningov v Ljubečni pri Celju za deset dni preselili v Laško, v tamkajšnji dvorani Tri lilije pa so do sedaj odigrali tri pripravljalne tekme oziroma dve tekmi in pol. Najprej so visoko premagali Savdsko Arabijo s 35:23 (Marguč 11, Ovniček 5, Jurečič 4), nato pa odigrali samo en polčas proti romunski Constanti. Po zelo grobi igri Romunov v prvem polčasu (Celjani so ga dobili s 17:14) je trener Tamše namreč sklenil, da je tekmo najbolj smiselno kar prekiniti. Razlog je bil jasen: ni želel tvegati morebitnih dodatnih poškodb proti zelo grobim Romunom ali v najslabšem primeru celo vsesplošnega pretepa na igrišču. Celjani so včeraj v Laškem odigrali še tekmo z beloruskim Meškovom iz Bresta in izgubili z 29:30 (13:14).