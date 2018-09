Prvi šolski dan je bil še posebno slovesen v osnovni šoli Zadobrova. Potem ko so končali delovni dan, ki se je začel že zelo zgodaj z jutranjim varstvom, so učenci napolnili nove prostore, ki so jih odprli včeraj. Dobrodošli, welcome, willkommen in benvenuti, je pisalo v avli, medtem ko so otroci peli pesem o zidanju šole. Tako so zaznamovali zanje pomemben dogodek, kajti odslej bodo imeli na voljo moderno opremo in učilnice z vonjem po novi opremi. Na včerajšnji dan je bilo v šolo vpisanih 507 otrok.

Kot je povedal ravnatelj Vladimir Znoj, je občino zgraditev prizidka stala 2,5 milijona evrov, še okrog 300.000 evrov je bilo treba primakniti za opremo. »Zmogljivost se je povečala za štiri učilnice in en kabinet. Šole ni bilo mogoče dozidati drugače, kot da smo zelo dotrajani del podrli in na tem mestu zgradili prizidek,« je dejal ravnatelj. Dodal je, da niso gradili zato, da bi povečali vpis, ampak da bi imeli učenci in učitelji boljše pogoje za učenje. »Težava je bila, ker učitelji niso imeli svojih učilnic in so si jih morali deliti. Med odmori so iz ene učilnice v drugo nosili težke knjige, računalnike in podobno. Tako so nastajale zamude. Zdaj teh težav ni več, saj imamo specialne učilnice,« je rekel in dodal, da so bili učenci navdušeni zaradi novih prostorov. »Eni so bili celo žalostni, ker so morali v stare učilnice. Ampak ker bo pouk kabinetni, bodo imeli v novem delu šole vsi del pouka.«

Pouk bo potekal hitreje Med drugim so pridobili interaktivno učilnico, v kateri je mogoče izvajati 3D-projekcije, in naravoslovni kabinet. Med našim obiskom so si otroci navdušeno ogledovali nove prostore in pod mikroskopom gledali krila kačjega pastirja, glave klopov in celice dvoživke. Od strani jih je opazoval učitelj biologije Beni Pavlišič. »Naravoslovni kabinet je namenjen vajam, ki se izvajajo v okviru pouka naravoslovnih vsebin. Pouk bo zdaj potekal hitreje. Ne bo treba več izgubljati časa s pripravo mikroskopov v učilnici, ampak bodo šli učenci lahko v kabinet, kjer bo vse pripravljeno, in bodo tisto, kar se bomo učili v teoriji, videli še v praksi,« je dejal Beni Pavlišič. Povedal je še, da ne mara izgovorov, saj meni, da je mogoče delati v vsakih razmerah, a preden so zgradili prizidek, je bilo res težje kot zdaj. »Bilo je premalo prostora in učencem nismo mogli vsega pokazati. Zdaj se bo dalo delati bolj projektno in formativno, lažje bomo spremljali otrokov razvoj.«