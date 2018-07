Imenitna predstavitev naše države na kulturnem sejmu: Pozor, pijavke, strupene kače, insekti ...

»Držite se poti in ne zahajajte z nje. Bodite obuti v zaprte pohodne čevlje in uporabite razpršilo proti mrčesu!« Vodič Chen je s temi besedami pritegnil pozornost celotne skupine in opozoril na nevarnosti, ki prežijo v džungli. »To področje je lovišče dveh tigrov. Veliko je leopardov, medvedov, divjih koz, opic in drugih živali, a nikar ne bodite zaskrbljeni. Ker smo glasni, se bodo umaknili v mirnejše dele deževnega gozda. Pa tudi sicer vedno napadejo le zadnjega v vrsti. Tokrat bom v ta namen žrtvoval enega od svojih vodičev,« se je še pošalil.