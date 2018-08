V noči s torka na sredo se je na osnovni šoli Jožeta Moškriča v Novih Jaršah poškodoval spuščeni strop v drugi avli, je na spletni strani šole učence in starše obvestila ravnateljica Simona Kralj. Izvajalci del so skupaj z izvedenci te dni iskali vzroke in rešitev za popravilo poškodbe, druge spuščene strope v šoli pa so preventivno dodatno ojačali.

Učenci od petega do devetega razreda pa se bodo v ponedeljek ob 8.20 zbrali pred šolo, in če prostori v šoli še ne bodo na voljo, jih bodo po navedbah ravnateljice z avtobusi odpeljali v Stožice, kjer bodo imeli pouk do poldneva. Učence bodo z avtobusi zatem pripeljali nazaj pred šolo, od koder se bodo odpravili domov.

Po navedbah ravnateljice bodo gradbena dela končana do konca tedna, če bi zaradi poškodbe vendarle prišlo do zamude, bo v ponedeljek pouk vseeno potekal. Učenci od prvega do tretjega razreda bodo imeli pouk v prizidku, ki je bil energetsko prenovljen, gradbena dela v njem so končana, učilnice pa urejene. Učenci četrtega razreda odhajajo na tabor v Kočevje.

Da bodo pouk na šoli premaknili, če bo to treba, je na četrtkovi tiskovni konferenci povedala že Marija Fabčič , vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana, ki financira obnovo šole. »Če ne bomo do ponedeljka imeli vseh a-testov strokovnjakov na mizi, bomo pouk za nekaj dni premaknili, če bo treba,« je pojasnila, ljubljanski župan Zoran Janković pa je pripomnil, da »če se je kaj takšnega že zgodilo, je dobro, da se je predčasno«.

»Center Stožice imamo na razpolago do srede, ko pa se bomo skoraj zagotovo že lahko 'vselili' v šolo,« je na spletni strani zapisala ravnateljica, kjer bo starše in učence sproti obveščala o novih informacijah.

Celovita protipotresna in energetska sanacija

Osnovna šola Jožeta Moškriča je v letošnjem letu doživela celovito protipotresno in energetsko sanacijo: obnovili so vse učilnice, avle in kabinete, namestili nove luči in elektroinštalacijo, prenovili klet, v telovadnici pa poskrbeli za novo klimatsko ogrevanje in ohlajanje. V prizidku so obnovili še parket, prebelili pa tudi vse stene. Na obeh stavbah so zamenjali streho in poskrbeli za novo fasado.

Dela v knjižnici, novi razdelilni kuhinji in jedilnici bodo končana do oktobra, zato bodo otroci en mesec malicali v učilnicah, tako kot doslej. Do takrat bo na voljo samo dopoldanska malica.