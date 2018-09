Bolj je mineval čas, bolj smo šli po bizarno predvidljivih točkah katastrofičnega dnevnega reda. Prešteli smo podobne viadukte v Italiji, takoj zatem v Sloveniji, v Evropi, prešteli denarje v infrastrukturnih blagajnah in zakuhali nekaj političnih afer. Najbolj drzni so se obregnili ob javno-zasebna partnerstva in podeljevanje koncesij, podčrtali so elemente, ki so vsaj nenavadni, če ne že kar grozljivi, recimo tisti, da so vsebine pogodb med neko državo in nekim koncesionarjem, ki naj bi skrbel za javno infrastrukturo, v resnici strogo varovana poslovno-državna tajna. »Navadni