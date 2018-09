Zgodilo se je točno pred 17 leti, ko je Klub jeseniških študentov organiziral simbolični koncert skupine The Stroj pred stavbo po imenu Aglomeracija, ki je bila na območju nekdanje jeklarne in naj bi jo podrli zaradi novih načrtov. Šlo je za dokaj veliko območje v zgornjem delu doline, kjer se je dim iz plavžev in martinarn mešal z dimom dizelskih lokomotiv z bližnje železnice. Še sredi 80. let je tam delalo skoraj 2000 delavcev iz vseh krajev Slovenije in Jugoslavije, med njimi so bili tudi moj oče in številni sorodniki. Delo je bilo nevarno, ne samo zaradi številnih kemičnih