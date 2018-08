Te dni smo se naposlušali podobnih izjav akterjev novonastajajoče vladne ekipe. Njihov selektor, predsednik vlade Marjan Šarec, je vse povzel v dveh ključnih mislih: vsak, ki je prevzel položaj ministra, je pogumen in mora že takoj dobiti priznanje ter šteli bodo le rezultati. Sicer malo skregani, celo protislovni izjavi, imata skupen koren: ti, ki zastopajo slovensko vlado, so junaki, ki bodo dali vse od sebe, zato si zaslužijo odobravanje in ocenjujte jih po koncu tekme. Če jim ne bo uspelo, še vedno ostaja pogum, da so se sploh spustili v to igro.<