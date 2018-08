V sožitju z McDonald'som

Restavracije s hitro prehrano so v Aziji izjemno priljubljene, zlasti v mestnih državah, kot sta Singapur in Hongkong. Dobesedno povsod so, vidimo jih tudi v bolnišnicah, največja koncentracija teh restavracij pa je v nakupovalnih središčih in okrog železniških postaj, kjer je tudi največ ljudi. Nekateri pridejo dejansko jest, spet drugi si privoščijo dobro kavo, tretji naročijo samo sladoled, ampak vedno težko dobite prosti sedež. Vidite vse starostne skupine, od otrok do upokojencev, prevladujejo pa predvsem dijaki, ki radi zahajajo v omenjene lokale zaradi več razlogov. Tu študirajo, imajo brezplačni dostop do brezžičnega omrežja, prostor je aklimatiziran in po navadi se s sošolci zberejo v skupinicah, tako da potem s skupnimi močmi meljejo učno snov. McDonald's ima na otoku 48 restavracij, ki so odprte 24 ur na dan, in ravno ti lokali imajo pomembno vlogo za tiste ljudi, ki so padli skozi vse družbene in socialne mreže.