Ahmed Pašić: Ilegalne bombe proti ilegalnim migrantom

Ko sem v Singapurju, skoraj nikoli ne gledam televizije. Življenjski slog na otoku je hiter in brezkompromisen, boj za boljši jutri družine ne dopušča prevelikega zanimanja za analizo programskih sporedov, in če k temu dodate, da ima javna televizija v bistvu en sam program v štirih različnih uradnih jezikih, potem imate dodatni razlog za abstinenco, pa vendar si v določenem obdobju vzamem čas za bolj podroben ogled nekaterih oddaj. V povprečju vsakih pet let se namreč zgodijo volitve v državni parlament in takrat lahko na televiziji vidimo marsikaj zanimivega, od tragikomedije do parodij v slogu letečega cirkusa Monthyja Pythona.