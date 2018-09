Močno deževje je prizadelo več kot 1,2 milijona prebivalcev province Guangdong in povzročilo škodo v višini 146 milijonov ameriških dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Škoda je bila povzročena na 44.700 hektarjih kmetijskih površin, uničenih je bilo 43 domov. Po podatkih lokalnih oblasti so ljudi namestili v okoli 1800 zasilnih bivališčih.

V ponedeljek so kitajski mediji poročali, da so poplave, ki sta jih avgusta povzročila tajfun in tropska nevihta, v vzhodni provinci Shandong zahtevale 14 življenj in veliko gmotno škodo.