Mesec dni pred odločitvijo Makedoncev, ali so pripravljeni za vstopnico za članstvo v Natu in EU spremeniti ime države iz (uradno) Bivša jugoslovanska republika Makedonija (Former Yugoslav Republic Of Macedonia – FYROM) oziroma (neuradno in nepriznano) Republika Makedonija v Republika Severna Makedonija, v državi (še) ni videti pretirane predreferendumske mrzlice.

Sodeč po oglasih, v katerih v medijih Makedonce pozivajo k udeležbi na referendumu in glasovanju v prid spremembe imena, je referendum bolj zanimiv za Bruselj oziroma EU. Večino propagandnih sporočil na to temo namreč financirajo prav iz prestolnice EU.

Ni še jasno, komu kaže bolje Javnomnenjske raziskave kažejo različna izida – ene zmago nasprotnikov spremembe imena, druge, da je več tistih, ki se jim članstvo v EU in Natu zdi pomembnejše od »kozmetičnega« popravka imena. Odvisno, pravijo zlobneži, od tega, kdo je raziskavo naročil in plačal. Če bi vzeli povprečje, potem bi lahko rekli, da je tekma trideset dni pred referendumom dokaj izenačena. Eno je prav gotovo jasno – večina makedonskih Albancev, še posebno tisti, ki živijo in delajo v evropskih državah, bo podprla spremembo imena. In teh ni malo. Številni Makedonci, še zlasti tisti, ki v novem imenu vidijo grožnjo makedonski identiteti, pravijo, da to ne preseneča, saj makedonski Albanci nimajo nobenega domoljubnega čustva do države, v kateri živijo. V resnici je večji problem, ali se bo referenduma udeležilo več kot 50 odstotkov volilcev, s čimer bi bil izpolnjen pogoj, da je posvetovalni referendum veljaven. Analitiki pravijo, da se vlada ne bo ozirala na morebitno odklonilno mnenje večine udeležencev in bo nadaljevala postopke za spremembo ustave, vezane na sprejem novega imena. Zanje potrebuje v parlamentu dvotretjinsko večino, za kar pa ji manjka 12 glasov. Če bi na referendumu večina na vprašanje, »ali ste za članstvo v Natu in EU ob sprejemanju sporazuma med Makedonijo in Grčijo« (sporazum predvideva novo ime države), odgovorila z da, potem bi vlada imela precej lažje delo, da dobi tudi manjkajoče glasove poslancev. Premier Zoran Zaev in vladajoča koalicija še nista jasno rekla, ali bosta v primeru negativnega izida podporo svoji politiki preverila tudi na predčasnih volitvah.