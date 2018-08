Dva meseca časa imajo stranke makedonske vladajoče koalicije s socialdemokratsko stranko Zorana Zaeva na čelu, da prepričajo Makedonce, naj 30. septembra na referendumu podprejo spremembo imena države v Republika Severna Makedonija in s tem, pravijo zagovorniki dogovora z Grčijo, odprejo vrata državi za vstop v EU. Pogajanja o članstvu v Natu kot svojevrstni nagradi za dogovor z Grki pa že potekajo.

Priti jih mora vsaj polovica

Razmere in vzdušje v državi so povsem drugačni od tistih leta 1991, ko so se prebivalci Makedonije na referendumu odločali, ali ostati znotraj »preostanka« Jugoslavije ali ustanoviti lastno neodvisno državo. Tedaj je samostojnost podprlo 96 odstotkov državljanov. Danes je Makedonija glede novega imena in iz tega izhajajočih ustavnih sprememb globoko razdeljena, približno nekje na isti črti, ki deli volilno telo na podpornike vladajoče SDSM in opozicijske VMRO-DPMNE Hristijana Mickoskega, ki je nedavno na položaju vodje stranke zamenjal Nikolo Gruevskega.

Že samo glasovanje o razpisu referenduma je pokazalo razklanost, saj je datum in referendumsko vprašanje podprlo 68 poslancev v 120-članskem parlamentu. Da je dovolj velika podpora spremembi imena dokaj vprašljiva, potrjuje odločitev, da razpišejo posvetovalni referendum, ne pa obvezujočega. To pomeni, da je dovolj, da se ga udeleži vsaj polovica volilnih upravičencev (900.000), od katerih jih mora vsaj polovica podpreti spremembo. Tudi samo referendumsko vprašanje je sestavljeno tako, da je bolj jasno, kaj podpora oziroma zavračanje imena prinaša državi, malo manj pa, za kakšno spremembo gre. Vprašanje je namreč naslednje: »Ali ste za članstvo v EU in Natu s sprejetjem dogovora Republike Makedonije in Republike Grčije?« V vprašanju so se izognili omenjanju imena Republika Severna Makedonija, ki pri večini Makedoncev vzbuja neprijeten občutek, da jim je »vsiljeno« izmišljeno ime, ki nima osnove v zgodovini in ga bodo težko sprejeli.

Na tem občutku svoje nasprotovanje referendumu in dogovoru z Grčijo nasploh gradi opozicijska VMRO-DPMNE, ki pa je v težavah, ker je po dobrem desetletju vladanja na krilih nacionalizma sestopila z oblasti, a državo pustila v slabem stanju. Korupcija, nepotizem in popolna podrejenost državnih institucij VMRO-DPMNE s sodstvom vred so Makedonijo spremenili v »bolnika na Balkanu«, ki so ga pretresali notranji spori, pa tudi slabi odnosi s sosedami in EU. Tega volilci pač zlepa ne odpustijo.

Stranke vladajoče koalicije pozivajo državljane, naj podprejo referendumski predlog, ker, kot pravijo, je pred njimi zgodovinska odločitev, ki bo zagotovila boljšo prihodnost državi in bodočim generacijam. Opozicija, ki je bojkotirala glasovanje v parlamentu, pravi, da sta SDSM in premier Zaev znova »povozila demokracijo in se zlagala državljanom«, kajti to, da je referendum zgolj posvetovalni, vprašanje pa nejasno in večpomensko, odpira možnost manipulacij.

Zaev pa pravi, da je odločitev v rokah državljanov. Da referendum ne sme in ne more propasti zaradi prenizke udeležbe. Ljudje so lahko za ali proti, ne smejo pa biti vzdržani. V nasprotnem bodo namesto njih odločale državne institucije. Pravi domoljubi se bodo, je dejal Zaev, udeležili referenduma ne glede na to, ali jim je novo ime všeč ali ne. Zato je pozval tudi opozicijo, naj svoje volilce pozove na referendum, ne pa, da poziva k bojkotu.