Pred sodiščem se je danes zbralo kakih sto ljudi in izrazilo podporo obtoženim. Med drugim so prepevali makedonsko himno in vzklikali Evropa mafija in Nato fašisti. Poslopje sodišča so zavarovali policisti.

Med obtoženimi so poslanci, umetniki, uslužbenci notranjega ministrstva in, varnostnih služb in varnosti v parlamentu. Enajst obtoženih je v priporu, trinajst v hišnem priporu, za osmerico pa veljajo preventivni ukrepi, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Makedonsko tožilstvo je za 30 moških obtožnico vložilo marca. Notranji minister Oliver Spasovski pa je danes povedal, da preiskava dogodkov 27. aprila še ni zaključena. Na vprašanje, zakaj še niso nič bližje odkritju organizatorjev vdora v sobranje, je odgovoril, da intenzivno preučujejo dejstva in zbirajo dokaze.

Nasilni incident v makedonskem parlamentu se je zgodil 27. aprila po izvolitvi Talata Xhaferija za predsednika sobranja. Privrženci konservativne stranke VMRO-DPMNE so tako želeli tudi z nasiljem preprečiti, da bi po predčasnih volitvah v Makedoniji iz decembra 2016 oblikovali novo socialdemokratsko vlado.

V nasilju je bilo ranjenih okoli 100 ljudi, med njimi 20 poslancev. Ranjen je bil tudi sedanji premier Zoran Zaev, ki je vodenje vlade prevzel po nasilnih dogodkih, v začetku junija lani. VMRO-DPMNE pa je po več kot desetih letih na oblasti postala opozicijska stranka.