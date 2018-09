Šolske abonentske vozovnice za vlak je bilo letos mogoče kupiti šele od 21. avgusta. To in razkritje domnevne spremembe v voznih redih je v določenih krajih povzročilo nemalo nezadovoljstva in zgražanja. »Ob nakupu šolske letne vozovnice so nam (na železniški postaji v Prestranku, op. a.) povedali, da je jutranji vlak do Sežane ukinjen oziroma da so ukinjene določene postaje,« piše zgrožena bralka, ki se je na pomoč obrnila na uredništvo Dnevnika (ime hranimo v uredništvu).

Vlak naj se ne bi ustavljal na sedmih postajah