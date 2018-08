Nadaljevanje najstarejše hollywoodske franšize, ki se snema že petdeset let, je vprašljivo. James Bond številka 25 se otepa z veliko težavami. V kino dvorane bi moral priti jeseni 2019, a so ga prestavili na leto 2020. Potem ko dolgo ni bilo jasno, ali bo v njem kot agent igral Daniel Craig, je film namreč zapustil še režiser Danny Boyle. Razlog: kreativno nesoglasje. Menda se je zapletlo pri tem, ali naj novi Bond ponovno pripoveduje zgodbo o hladni vojni, tako kot jo je že neštetokrat, za kar je navijal zdaj nesojeni režiser. Tako bi bili hudobci ponovno Rusi, za kar pa naj ne bi bilo konsenza med glavno producentko Barbaro Broccoli in scenaristi. Dodaten vprašaj je Daniel Craig, ki je že ob koncu snemanja zadnjega Bonda dejal, da ne bo več igral vohuna, potem se je premislil, a so se ponovno pojavile špekulacije, da bo novi Bond vendarle kdo drug. Spet je bil v igri Idris Elba, ki je sprva dodatno razplamtel debato s tvitom »Ime mi je Elba, Idris Elba«, a je že nekaj ur za tem odločno zanikal, da bo postal prvi temnopolti Bond. Kot pravi, je za kaj takega malce prestar, a se je pošalil, da bi agenta lahko igral v njegovi 26. različici.

Ob teh razpravah so se oglasile še borke za pravice žensk, ki trdijo, da je James Bond seksističen in da je skrajni čas, da se uglasi z bojem za enakopravnost žensk. Posebno glasna je britanska organizacija FDA, Family Planning Association, ki opozarja, da je najslavnejši vohun na svetu do žensk pokroviteljski in da jih spolno nadleguje. Prav tako žensk, s katerimi se zaplete v razmerja, nikoli ne vpraša za privolitev. Najbolj seksističen naj bi bil Bond v filmih, ko sta ga igrala Roger Moore in Sean O’Connery. Denimo v filmu Goldfinger naj bi Bond po mnenju FDA Pussy Galore kar posilil. Zadnji Bondi so sicer malce manj žaljivi do žensk, saj je tudi Daniel Craig dejal, da ne želi igrati ženskarja. Kljub temu so borci za pravice žensk napisali navodila producentom, kako naj bi se novi Bond bolj spoštljivo obnašal do žensk.