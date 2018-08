Kate in William uradno nista skrbnika svojih otrok

Britanski prestolonaslednik princ William in njegova soproga vojvodinja Kate imata tri otroke, a to očitno ne pomeni, da sta tudi uradno njihova skrbnika. Po zakonu je za otroke in otroke njihovih otrok odgovoren trenutni monarh, v tem primeru kraljica Elizabeta. Zakon je pred tremi stoletji uveljavil kralj Jurij prvi, saj se ni preveč dobro razumel s sinom in je želel vplivati na vzgojo svojih vnukov. Zakon tehnično sicer ne opredeljuje skrbništva nad pravnuki, saj v tistem času ljudje niso živeli dovolj dolgo, da bi o tem sploh premišljevali, je pa kljub vsemu nenavadno, da še vedno velja. Po zakonu je namreč aktualni monarh tisti, ki odloča o izobrazbi, varuškah in tudi o potencialnih partnerjih svojih otrok. Presojajo celo o počitnicah – princu Charlesu in pokojni Diani je morala kraljica odobriti vsak daljši izlet z otrokoma in včasih ju je tudi zavrnila. Med drugim je Williamu in Harryju le nekaj mesecev pred Dianino smrtjo preprečila izlet z mamo, ki ju je želela peljati na počitnice v Avstralijo. Zaradi omenjenega zakona vprašanje skrbništva ni bilo omenjeno niti v ločitvenem sporazumu med Diano in Charlesom. Britanska javnost je po pričakovanjih zgrožena, da tako starokopiten zakon še vedno velja, a še nikoli tako ustrežljiva monarhija hrepeni po dobrem ugledu in tako bodo zagotovo premislili, ali je tovrstno določilo še vedno smiselno upoštevati.