Ni jih veliko, ki lahko bistveno vplivajo na naš cestni vsakdan. Peščica ljudi, ki sedijo za krmili največjih proizvajalcev avtomobilov in drugih vozil, že danes načrtuje, kako se bodo vozili čez deset ali več let. In glej ga zlomka, med njimi je zelo malo žensk. Da, avtomobilizem je bil in očitno ostaja moška domena, pa čeprav so bile prav ženske tiste, ki so celotno avtomobilsko zgodbo pripravile do »premika«. Saj se spomnite Berthe Benz, mar ne?

Svojevrstna Bertha je tudi Pamela Fletcher, 50-letna Američanka, ki je pri koncernu General Motors podpredsednica programa za globalni razvoj električnih avtomobilov in bo že zaradi tega vplivala na naše cestno dogajanje. Da jo je povleklo v moški svet avtomobilov, niti ni tako presenetljivo, saj je že njen oče dirkal z avtomobili in je tako s starši ter vso družino marsikateri konec tedna preživela v družbi hitrih jeklenih konjičkov. »Tam je bilo toliko adrenalina, da sem se 'napolnila' za vse življenje. Imela sem čudovite starše, ki me niso nikoli omejevali pri ničemer le zaradi tega, ker sem bila dekle. Ko sem se začela zares navduševati nad avtomobili, so me pri tem zelo podpirali, nešteto ur sem preživela z očetom v garaži in mu pomagala pri pripravi dirkalnikov. Zato lahko danes rečem, da poznam vse orodje, potrebno za tako delo, in da ga znam tudi uporabiti,« pripoveduje Pamela Fletcher.

Z veseljem se usede v avto No, v avtomobilski svet je prišla seveda tudi s pomočjo študija, pri katerem je srečala kar nekaj deklet, s katerimi ima še danes stik, saj je prepričana, da le tako lahko zares obstanejo v pretežno moškem svetu. Da ji nove tehnologije res ne morejo in ne smejo biti tuje, dokazuje tudi njeno vsakdanje delo. »Ko nečesa ne znam ali poznam, se v to poglobim. In kar se da hitro najdem nekoga, ki se na to spozna, ga motiviram, vključim v naše delo in mu odkrito povem, da se želim od njega tudi kaj naučiti. Zadeve potem res stečejo, tudi pri tistih, ki so malo bolj zadržani,« razlaga Fletcherjeva, ki zaradi tega med sodelavci pa tudi v ženskem delu tega posla uživa velik ugled. Do leta 2023 želi namreč GM na trg spraviti kar 20 različnih modelov z električnim pogonom, poleg tehnologije pa je glavni cilj Fletcherjeve, da bodo ti avtomobili dosegljivi tudi povprečnemu kupcu. Model chevrolet bolt EV je že eden od »njenih« izdelkov, ki sledijo zamisli nič emisij, nič nesreč, nič zastojev na cestah. »Električni avtomobili bodo tudi pametni in bodo preprečevali nesreče. To je tehnično izvedljivo, vsak dan naredimo korak naprej. Poleg tega mora postati ta veja industrije še čistejša, ne samo ko je avtomobil na cesti, ampak tudi njegova proizvodnja, vzdrževanje, pridobivanje elektrike in ne nazadnje, ko se življenjska doba avtomobila izteče. Vsak avto mora za seboj pustiti kar se da majhno sled, ko se poslovi s cest,« še dodaja Pamela Fletcher. A kot ženska ima mogoče vseeno malce drugačen pristop k avtomobilom, posebno avtomobilom prihodnosti, ki bodo v veliki meri še bolj osredotočeni tudi na voznice in njihove potrebe. Kot sama pravi, ženske že danes kupijo skoraj polovico vseh avtomobilov na svetu. »Zato imajo velik vpliv na vse nas, jaz kot ženska pa jih lahko morda razumem drugače, se lažje postavim v njihovo kožo. In če pogledam svoj povprečni delovni dan, lahko ugotovim, da nisem le človek teorije. Seveda se ukvarjam tudi s tem, a ne le s tem. Z veseljem se usedem v kakšen prototipen avtomobil, če je treba, tudi kje pomagam pri konkretnih popravilih. Oče mi ne bi odpustil, če tega ne bi delala. Rekel bi mi, ali so šle vse ure dela z dirkalniki res v nič,« še doda v šali.