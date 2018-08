Vozniki se najbolj bojimo trenutka, ko močno poči in smo udeleženi v prometni nesreči. Strašljivo je toliko bolj, če so ljudje (hudo) poškodovani. Prometna nesreča je za udeležence svojevrsten šok, zato ne čudi, da so reakcije voznikov nepredvidljive. Nekateri izberejo celo najbolj skrajno možnost – pobeg. Ta pa seveda prinaša številne posledice.

Ko pride do trčenja, se pri vozniku pojavi dejavnik presenečenja, ki prinese neskladnost med miselnimi in delovnimi procesi voznika. Temu neskladju se pridruži še psihični pritisk. Vse te reakcije pogosto silijo voznika, da odpelje s kraja nesreče, še zlasti če oceni, da ima možnost, da ostane prikrit. Pogosto se voznik v nesreči, ki jo povzroči, močno prestraši in najprej pomisli na lastno varnost in nedotakljivost. V strahu pred kaznijo in drugimi nevšečnostmi pa razmišlja le o tem, kako bi čim prej pobegnil iz neprijetnega položaja. Ker je čustveno iztirjen, slabo presoja posledice svojih dejanj.

Potrebujemo kriterij osebnostne primernosti »Nekateri to storijo zavestno in načrtno, drugi pa impulzivno pod vplivom šoka ali močnih čustev. Pri ljudeh, ki s kraja nesreče pobegnejo zavestno, da bi se izognili pravnim posledicam svojega dejanja, ni olajševalnih okoliščin, čeprav so lahko vzrok za tako odločitev kompleksne življenjske razmere. Psihični profil človeka, ki pobegne po nesreči, ni enoten. V splošnem je bolj verjetno, da bodo pobegnili s kraja nesreče ljudje, ki so bolj sebični, manj odgovorni ali bolj pripravljeni kršiti ustaljena pravila, norme in zakone,« pojasnjuje klinična psihologinja Ivna Bulić. Prepričana je tudi, da svojo vlogo pri pobegu odigra tudi življenjski kontekst, v katerem se je posameznik znašel. Hipotetično lahko isti posameznik s kraja nesreče ne bi pobegnil, če ne bi imel kompleksnih življenjskih razmer. Pomembno vlogo pa bi lahko odigrali tudi, če bi s pomočjo psihičnega profila že med opravljanjem vozniškega izpita izločali tiste z najbolj ekstremno spremenjenim mentalnim funkcioniranjem in bi pri izdaji vozniškega dovoljenja striktno uporabljali kriterije osebnostne primernosti; v tem primeru marsikdo verjetno sploh ne bi imel možnosti voziti osebnega avtomobila. Prav avtošole in vsi, ki se ukvarjajo z izobraževalnim procesom novih voznikov, bi lahko pri temi pobega po nesreči odigrali (še) bolj pomembno vlogo. »Vsekakor bi moral biti večji poudarek pri teoretičnem delu poučevanja o tej temi, kakor pa se izvaja v praksi. Naša agencija ima v naboru vprašanj tudi vprašanja na temo pobega s kraja nesreče, posledicah takega dejanja in pravilnega ravnanja ob povzročitvi nesreče. Na tak način nekako prisilimo šole vožnje, da poučujejo tudi o tej temi, ki pa je že tako predpisana v programu usposabljanja. Predvsem je treba dopovedati kandidatu, da se tako dejanje ne splača in ni pravilno,« meni Igor Velov, prvi mož Javne agencije RS za varnost prometa.