Na tovornjaku je med vožnjo po meddržavni avtocesti št. 40 počila pnevmatika, zaradi česar ga je zaneslo na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v avtobus z 48 potniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voznik tovornjaka je po navedbah policije nesrečo preživel, je pa utrpel #poškodbe, ki ne ogrožajo njegovega življenja#.

Lokalni mediji so predvajali posnetke prizorišča nesreče, na katerih so vidne razbitine, ki so razpršene na večjem območju, in avtobus, ki mu manjka celoten sprednji del do prvih pnevmatik.

Avtobus je bil iz Albaquerqueja namenjen v mesto Phoenix v Arizoni, poročajo lokalni mediji. Zaradi nesreče je bil zaprt del avtoceste, ki povezuje vzhodni in zahodni del ZDA.