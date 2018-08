Kapitana bangladeškega letala je nadvse razburila kopilotova pripomba, ko je ta podvomil v njegove pilotske sposobnosti. Znak nezaupanja je sprožil silovit odziv: po poročanju Guardiana je pilot hlipal, kadil in v divjem monologu svojemu mlajšemu kolegu hitel opisovati svoje kompetence. Zaradi kapitanovega živčnega zloma je krmilo prevzel kopilot, ki ga je pilotovo obnašanje povsem zmedlo. Neizkušen Prithula Rashid, ki je v času nesreče upravljal z letalom, ni pred tem še nikoli pristal na katmandujskem letališču, ki zaradi svoje lege med gorami sodi med letališča, kjer pristanek od pilota terja nekaj več znanja in izkušenj.

V Nepalu so letalske nesreče pogoste

Letalo, ki je 12. marca iz Dake letelo proti Katmanduju, se pri pristanku ni pravočasno ustavilo in je pristalo na nogometnem igrišču, kjer se je vnelo. V nesreči, ki velja za najhujšo letalsko nesrečo v Nepalu po letu 1992, je življenje izgubilo 51 ljudi. Ne letu letalske družbe US-Bangla je bilo 71 potnikov in štirje člani posadke. V nesreči sta umrla pilot in kopilot. Preživeli potniki so večinoma utrpeli hujše poškodbe.

V Nepalu so sicer letalske nesreče zaradi slabo vzdrževanih letal in neizkušenosti pilotov precej pogoste. Očividci so takoj po nesreči povedali, da je letalo tik pred pristankom na edini pristajalni stezi nenadoma spremenilo smer. Ugibali so o morebitnem šumu v komunikaciji med pilotom in nadzornim stolpom, a kot se je izkazalo, je nesrečo zakrivilo neprimerno obnašanje v pilotski kabini.