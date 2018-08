Kot je znano, predstavlja omenjeni dodatni čakalni pas pogoj za odpravo prepovedi prehoda tovornih vozil težjih od 7,5 tone po mostu preko Kolpe, ki pesti predvsem belokranjska podjetja.

Z direkcije za infrastrukturo so za STA sporočili, da je odprava prepovedi prehoda tovornih vozil, katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 tone, v pristojnosti vlade, ki mora na predlog ministrstva za notranje zadeve spremeniti uredbo o določitvi mejnih prehodov.

Dodali so, da direkcija sicer načrtuje prenovo omenjenega mosta in v ta namen že izdeluje projektno dokumentacijo. Ker gre za most na mejnem območju pa morajo izdelano dokumentacijo pred izvedbo rekonstrukcije še revidirati in s Hrvaško skleniti meddržavni sporazum ter šele potem objaviti razpis za izvedbo.

Glede na navedeno začetka prenove še ne morejo napovedati, projektirana nosilnost viniškega mosta pa bo 30 ton, so pristavili.