Po skoraj desetletju opozarjanja in pobud, naj na mejnem prehodu Vinica državni organi omogočijo prehod tudi tovornjakom, težjim od 7,5 tone, so te dni odgovorni vendarle našli rešitev. Kot je potrdil Andrej Špenga, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, so na pobudo lokalnega gospodarstva in predvsem Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj preučili vse možnosti in pripravili projektno dokumentacijo za infrastrukturne posege, s katerimi bi omogočili prehod tudi težjim tovornim vozilom.

»Gre za odkup približno dvesto metrov brežine in zgraditev dodatnega voznega pasu za tovorna vozila. Ta dodatni pas bo namenjen izključno tovornim vozilom lokalnih podjetij. Tranzitni tovorni promet bo prepovedan.« Kot dodaja Špenga, bi lahko skupaj z direkcijo za ceste dodatni pas uredili še letos.

Ko bodo infrastrukturni pogoji zagotovljeni, na ministrstvu tudi ne vidijo ovir, da ne bi spremenili uredbe, dodaja. Kot je znano, se zadeva vleče že od leta 2008, ko je bila sprejeta uredba o kategorizaciji mejnih prehodov, po kateri so lahko prek viniškega prehoda vozila le tovorna vozila, lažja od 3,5 tone, medtem ko omejitve na hrvaški strani ni. »Po mojih podatkih ima most nosilnost vsaj 30 ton, je pa infrastruktura na slovenski strani povsem drugačna kot na hrvaški.

Tu gre za ozek pas med naselji, medtem ko je na hrvaški strani trasa do avtoceste precej bolj odprta,« pojasnjuje Špenga.