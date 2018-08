Zeleno-beli so se prvič v tej sezoni zbrali 30. julija, že takrat je vodstvo kluba postavilo dva jasna cilja: osvojitev naslova državnih in pokalnih prvakov ter uvrstitev v polfinale lige AHL.

Predsednik kluba Miha Butara je uvodoma izpostavil, da vodstvo zasleduje idejo čim bolj slovenske ekipe. Verjame, da so zmaji konkurenčni, da uresničijo cilje, na treningih je videl dobro vzdušje ter željo po lovorikah in zmagah. »Priprave so bile oddelane zelo profesionalno. Zelo dobro pripravljeni vstopamo v sezono,« je na današnji novinarski konferenci povedal Butara.

Zadovoljen s pripravami in odnosom igralcev je tudi Vnuk. »V poletnem času sem se veliko posvečal programu priprav. Lotili smo se jih zelo strokovno. Fante moram pohvaliti, držijo se vsega, kar se zmenimo. Ekipa še lahko zraste, naredi korak naprej,« je prepričan trener SŽ Olimpije. »V vsako tekmo pa bo treba iti 100-odstotno,« je dal vedeti Vnuk.

Med zmaji je znova tudi Aleš Mušič, povratnik, ki je takoj prevzel kapetanski trak. »Priprave so bile naporne in so še zmeraj. Vsi fantje smo prišli zelo dobro pripravljeni. Zaradi tega je bilo lažje trenirati. Ekipa je mlada, vzdušje je pozitivno. Veliko je smeha. Zelo dobro smo odigrali oba pripravljalna turnirja, kar kaže, da so bile priprave na visoki ravni. Treba je še izpiliti, kar nam manjka. Časa je dovolj,« v ekipo verjame Mušič.

Dolgoročni cilj vodstva kluba ostaja vrnitev v razširjeno avstrijsko ligo Ebel, ki pa v tem trenutku še ni realen. »Dolgoročni cilj je. Finančno je treba klub pripeljati v tako stanje, da si to lahko privoščimo. V tej smeri se dela,« je bil jasen Butara in obljubil, da bo premike na tem področju razkril, takoj ko bo jasnega kaj več.