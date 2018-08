Zato je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini članice EU pozvala, naj vendarle prevzamejo več odgovornosti za misijo Sophia in zagotovijo, da se bodo operacije spopadanja s tihotapci migrantov v Sredozemlju lahko nadaljevale. Misija je po besedah Mogherinijeve odločilnega pomena za EU in za boj proti tihotapcem ljudi. Visoka predstavnica EU je obrambne ministre pozvala, naj bodo konstruktivni v prizadevanjih za nadaljevanje misije.

Skromen rezultat srečanja obrambnih ministrov je slaba popotnica za dvodnevno, prav tako neformalno srečanje zunanjih ministrov v avstrijski prestolnici. Ne le, da se nadaljuje politika pomanjkljive empatije članic EU do težav, ki jih imajo države, kamor se najprej zateče večina beguncev, in da se krepi desni blok strank in držav, ki bi nepredušno zaprle evropske meje, pomanjkanje solidarnosti in proaktivnega iskanja rešitev za begunsko krizo hromi delovanje EU tudi na drugih področjih.

Vse kaže, da bo tudi srečanje zunanjih ministrov potekalo v senci spora glede sprejema beguncev, čeprav naj bi po napovedih največ pozornosti namenili širitvi EU. Danes naj bi se ministrom pridružili kolegi iz Albanije, Črne gore, Makedonije, Srbije in Turčije. Izogniti se ne bodo mogli niti najbolj aktualnemu vprašanju v regiji – mejam. Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci sta nedavno požela veliko pozornosti pa tudi nelagodja, ko sta se izrekla za menjavo ozemelj. Toda italijanski politiki imajo očitno v mislih drugačen dnevni red.