Heroja sovraštva kujeta zavezništvo

Neformalni vodja italijanske vlade, notranji minister Matteo Salvini, se je podal na domač teren, kjer je sprejel vzornika vseh protimigrantskih politikov Evrope, ki so z na videz politično korektnim besediščem oviti in skriti v zagovorniške barve dejansko rasističnih skrbi za rodno grudo, živelj in kulturo. Deset mesecev pred novimi evropskimi volitvami, s katerimi bi utegnila pisana populistična gibanja v Evropi postati tretja najmočnejša sila v evropskem parlamentu in tako korenito spremeniti podobo sprejemanja odločitev v EU, se je v Milanu kovalo zavezništvo po okusu glavnega ameriškega izvoznika populizma v Evropo – Steva Bannona. Madžarski premier Viktor Orban, ki je v minulih treh letih s svojo skorajda ideologijo zaščite Evrope z žičnato ograjo postal takšen evropski politični mainstream, da se ga ne zna in ne zmore rešiti niti njegova Evropska ljudska stranka, se je srečal z ministrom, ki bi dal vse za to, da bi njegova država imela takšno geografsko lego, kot jo ima Madžarska. Brez morja in z lepo visoko žičnato ograjo. Ker Salvini pač ne more Apeninskega polotoka preseliti v srednjo Evropo, že mesece brez ovinkarjenja plete žičnato politiko ustvarjanja dejstev na Sredozemskem morju.